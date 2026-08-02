Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем железнодорожника

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к жителям города с поздравлением по случаю Дня железнодорожника. Градоначальник напомнил, что история Новосибирска неразрывно связана со строительством Транссибирской магистрали, которая дала жизнь городу и определила его дальнейшее развитие.
Он подчеркнул, что поезда остаются надежным видом транспорта, связывающим удаленные регионы страны и обеспечивающим доставку грузов и пассажиров. Кудрявцев также отметил, что развитие железной дороги продолжается в рамках формирования городского рельсового каркаса. Власти стремятся к тому, чтобы пригородные поезда стали привычной частью городской среды наравне с метро и автобусами.
Для этого синхронизируют расписания с наземным транспортом и прорабатывают проекты реконструкции пересадочных узлов и остановочных пунктов. Глава города поблагодарил всех работников отрасли за их вклад в развитие Новосибирска и пожелал им признания за нелегкий труд, а также тепла, счастья и уверенности в будущем в их семьях.
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