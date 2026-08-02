МЧС предупредило новосибирцев о грозе и ветре до 19 м/с

Во время грозы специалисты советуют по возможности оставаться дома. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 3 августа ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 19 метров в секунду. Во время грозы специалисты советуют по возможности оставаться дома и отключить бытовые электроприборы от сети. Также не следует подходить к электропроводке и антеннам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Если непогода застала на улице, нужно как можно быстрее найти укрытие в магазине или подъезде жилого дома. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и не делать резких маневров.

Особое внимание уделяется безопасности на водоемах: во время грозы необходимо покинуть воду и отойти от берега. Кроме того, нельзя прятаться под деревьями, а также рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи и неустойчивыми строениями. Ветром может унести незакрепленные предметы, поэтому их советуют убрать с балконов и придомовых территорий. Автомобили не следует оставлять под деревьями и вблизи шатких объектов.

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