Нутрициолог Дивинская: «Пить во время еды не вредно»

Тезис не подтвержден серьезными клиническими исследованиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Употребление воды во время или сразу после еды не вредит организму. Об этом NEWS.ru заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

По словам эксперта, наиболее изучена схема с употреблением 500 мл воды за полчаса до трапезы. В исследовании участники с ожирением, которые следовали этой рекомендации, за 12 недель потеряли в среднем на 3,6 кг больше, чем те, кто не пил воду перед едой. Однако эффект не универсален.

– Результат сильно зависит от времени преднагрузки и индивидуальных особенностей. А вот вода во время или сразу после еды, вопреки популярному мифу о «разбавлении желудочного сока», не нарушает пищеварение, – говорит Дивинская.

Этот тезис не подтвержден серьезными клиническими данными, заключила нутрициолог.

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