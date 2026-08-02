Дерматолог Мухина: «Выбор постельного белья влияет на состояние кожи»

Если ткань плохо «дышит», то на коже развивается анаэробная флора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Выбор постельного белья влияет на состояние кожи и волос. Даже натуральный хлопок способен вызвать раздражение, если кожа чувствительная. Об этом 360.ru рассказала дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист Марият Мухина.

По словам врача, ткань воздействует на водный баланс поверхности кожи. Во время сна чешуйки эпидермиса могут цепляться за материал, что меняет характер испарения влаги.

– Хлопок и лен хорошо удерживают влагу на коже, но, если кожа чувствительная, она может отреагировать раздражением, – отметила специалист.

Важен и микробиом: если ткань плохо «дышит», на коже развивается анаэробная флора. А степень трения о материал определяет количество микроповреждений – чем нежнее ткань, тем меньше воспалений.

Мухина рекомендует выбирать длинноволокнистый сатин для чувствительной кожи, лен – для жирной. Бамбуковые ткани обладает антибактериальными свойствами, а шелк помогает в уходе за волосами и замедлении возрастных изменений. Главное – учитывать индивидуальные особенности.

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