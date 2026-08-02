Свердловская область может вновь столкнуться с паводком в начале августа

Глава Свердловской области поручил муниципалитетам подготовиться к возможным подтоплениям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мощные ливни – до 70 мм осадков. По прогнозам синоптиков, возможны грозы, град и ветер до 25 м/с. Вода в реках начнет подниматься, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на социальные сети губернатора Дениса Паслера.

Глава региона поручил муниципалитетам подготовиться к возможным подтоплениям. На водохранилищах уже начали регулировать сбросы, чтобы не допустить резкого наполнения. Местные власти будут ежедневно объезжать территории и следить за уровнем воды. При угрозе подтопления жителей предупредят, а в случае необходимости развернут пункты временного размещения.

Жителям низинных районов и территорий у водоёмов рекомендовано следить за оповещениями администраций. Телефоны экстренных служб: «101» – МЧС, «112» – единый номер вызова.

Ранее «Уральский меридиан» писал, что лето в регионе стало рекордно дождливым. В июне выпало 200 мм осадков – максимум за 67 лет. В первые дни августа местами уже выпало 30-80% месячной нормы.

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