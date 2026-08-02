Новосибирская полиция предупредила родителей о мошенничестве перед 1 сентября

Мошенники используют разные схемы, чтобы выманить у деньги родителей школьников перед началом учебного года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МВД России по Новосибирской области предупредило родителей школьников о росте активности мошенников в преддверии учебного года. Аферисты адаптируют схемы под сезонные запросы и используют родительскую заботу и спешку, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди самых распространенных уловок – фальшивые магазины со скидками на школьные товары. Мошенники создают сайты-однодневки, имитирующие продажу формы и канцелярии. После оплаты покупатель не получает товар.

В родительских чатах аферисты взламывают аккаунты или создают лже-профили, чтобы собрать деньги на нужды класса. В соцсетях запускают розыгрыши школьных наборов – для получения «приза» просят перейти по ссылке или оплатить доставку.

Еще одна схема – взлом аккаунтов и рассылка просьб проголосовать за ребенка в конкурсе. Ссылка ведет на фишинговый сайт. Кроме того, мошенники предлагают оформить несуществующие выплаты и субсидии к 1 сентября, собирая паспортные данные и реквизиты карт.

В полиции призвали проверять информацию через официальные каналы и не переходить по сомнительным ссылкам.

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