Белому тигру Кови из Новосибирского зоопарка исполнилось три года

Сейчас хищник активен и энергичен. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило.

Сегодня, 2 августа, белому тигру по имени Кови исполнилось три года. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило.

Кови переехал в Новосибирск из Барнаула, когда ему было восемь месяцев. За это время он полностью адаптировался к новому месту. Сейчас хищник активен и энергичен, несмотря на внушительный вид, он еще совсем молод – половой зрелости тигры достигают к 4-5 годам.

Сотрудники зоопарка пожелали имениннику здоровья и отличного аппетита и пригласили новосибирцев посетить зоопарк, чтобы поздравить его лично.

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