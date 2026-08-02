В Куйбышеве при пожаре в частном доме погибли 23 курицы

Пламя полностью уничтожило дом, веранду и надворные постройки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в городе Куйбышеве загорелся частный дом: при пожаре погибли 23 курицы, хозяина удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные прибыли через три минуты – горела крыша. Огонь удалось потушить за пять минут. На месте работали 8 человек и две единицы техники. Пламя полностью уничтожило дом, веранду и надворные постройки. Погибли 23 курицы. Собственник получил легкий ожог спины, от госпитализации отказался.

Всего за минувшие сутки в Новосибирской области пожарные потушили 21 возгорание, в том числе пять в жилом секторе. Спасатели также ликвидировали последствия 10 ДТП и оказали помощь мужчине на водоеме.

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