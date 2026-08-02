Туристы из Новосибирска заблудились ночью в сочинском лесу

Супруги самостоятельно позвонили спасателям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов из Новосибирска. Супружеская пара недавно приехала на курорт и отправилась на прогулку в окрестностях села Верхний Юрт. Об этом рассказали в пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи».

Туристы оставили машину у остановки и ушли в лес после обеда. Когда начало темнеть, они поняли, что сбились с пути и силы на исходе. Супруги самостоятельно позвонили спасателям.

Поиск осложнялся темнотой, однако специалистам удалось быстро обнаружить заблудившихся. Новосибирцы оказались исцарапаны колючками до колен – им дали воду и обработали ссадины. После этого супругов вывели из леса и доставили к их автомобилю. От госпитализации они отказались.

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