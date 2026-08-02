Дорогу Академгородок – Каменушка под Новосибирском обновят за 29 млн рублей

Для ремонта автодороги «Шоссе инноваторов» под Новосибирском определили подрядчика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе определили подрядчика для ремонта автомобильной дороги Академгородок – Каменушка, известной как «Шоссе инноваторов». Контракт заключен с ООО «Русстройбизнес», сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена тендера составляла почти 40 миллионов рублей. В конкурсе участвовали шесть компаний. Победитель предложил снижение стоимости работ на 27%, в результате контракт был подписан на сумму 29,2 миллиона рублей.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Новосибирского района.

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