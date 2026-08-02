Раритетный автомобиль Austin продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей

Это единственная модель Austin на постсоветском пространстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выставили на продажу уникальный британский автомобиль Austin 1937 года выпуска. Цена раритетного седана составляет 1,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

Под капотом леворульного ретро автомобиля – бензиновый двигатель объемом 1,1 литра мощностью 32 лошадиные силы. Имеется механическая коробка передач и задний привод. Пробег за всю 89-летнюю историю машины – всего 90 тысяч километров. Автомобиль имеет одного владельца.

По словам продавца, это единственный представитель модели Austin на постсоветском пространстве. Машина была произведена в Англии и ввезена в СССР после окончания Второй мировой войны в качестве трофея. Сейчас автомобиль находится в хорошем состоянии, на ходу, однако снят с учета в 2014 году.

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