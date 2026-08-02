Глава Новосибирской области поздравил жителей с Днем железнодорожника

Губернатор Травников передал поздравления работникам железной дороги Новосибирской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех причастных к железнодорожной отрасли с Днем железнодорожника. Поздравление опубликовано в канале в МАКС главы региона.

Губернатор подчеркнул, что железная дорога играет ключевую роль в развитии области, определяя ритм жизни региона.

– Западно-Сибирская магистраль остается одной из ключевых транспортных артерий страны, мощным драйвером развития всей Сибири, – отметил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что благодаря труду специалистов железной дороги обеспечиваются бесперебойные грузовые и пассажирские перевозки, реализуются инфраструктурные проекты и внедряются цифровые технологии.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, чьими руками создавалась слава сибирской магистрали и закладывались традиции работы.

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