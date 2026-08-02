Пригородные поезда в Новосибирской области перевезли на 2,3% больше пассажиров

В прошлом году электрички Новосибирской области перевезли 24,3 миллиона человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году пригородные поезда Новосибирской области перевезли 24,3 миллиона человек, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

В границах Новосибирска поездки совершили 7,9 миллиона пассажиров. Самым востребованным направлением стал маршрут Речной вокзал – Бердск – Речной вокзал. За год им воспользовались 783 тысячи человек, что на 11% больше, чем в 2024 году.

Новосибирскстат отмечает, что пригородное сообщение остается социально значимым видом транспорта, позволяя жителям быстро добираться до пригородов и соседних регионов, избегая дорожных пробок. Основные преимущества электричек – доступность, экологичность и соблюдение графика.

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