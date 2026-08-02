В Легостаевском заповеднике Новосибирской области обновили туристические тропы

В заказнике есть две благоустроенные экологические тропы с живописными видами. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Легостаевский государственный природный заказник в Искитимском районе, расположенный в двух часах езды от Новосибирска, продолжает развивать туристическую инфраструктуру. Об этом рассказали в пресс-службе минприроды региона.

Особо охраняемая природная территория площадью более 30 тысяч гектаров привлекает любителей экотуризма живописными видами и уникальными природными объектами.

Главные достопримечательности заказника – две благоустроенные экологические тропы. «Зверобой» ведет на смотровую площадку одноименной горы, откуда открывается панорама долины реки Бердь. Вторая тропа – «К водопаду Бучило» – длиной около 600 метров приводит к пятиметровому водопаду с небольшим гротом.

Обе тропы оснащены информационными стендами, деревянными настилами и местами для отдыха. А для любителей уединенного отдыха доступна и скала Альпинист высотой 171 метр у села Малиновка.

По словам старшего охотоведа заказника Владимира Коченова, на маршрутах размещены кормушки для животных и «солонцы» с минеральной солью. В выходные дни тропы посещают около тысячи человек.

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