Службе пожаротушения Новосибирской области исполнилось 53 года

За плечами специалистов – сотни спасенных жизней и сохраненных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 2 августа, службе пожаротушения новосибирского гарнизона исполнилось 53 года. За это время офицеры СПТ приняли участие в ликвидации всех крупных возгораний и чрезвычайных ситуаций в регионе, рассказали в МЧС России по Новосибирской области.

Пожаротушители на месте происшествия организуют работу экстренных служб и взаимодействие между ними, а также сами участвуют в тушении пожаров и разборе завалов. За плечами специалистов – сотни спасенных жизней и сохраненных домов.

Штат службы состоит из 15 человек под руководством майора внутренней службы Алексея Федонина. Сотрудники регулярно проявляют мужество и профессионализм при спасении людей и их имущества от огня.

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