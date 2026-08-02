В Новосибирской области поднимут со дна Обского моря три затонувшие баржи

Трюмы барж частично забиты песком - их нельзя перевозить по воде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области филиал «ВерхнеОбьрегионводхоз» ищет подрядчика, который поднимет три металлические баржи, затонувшие в акватории Обского моря. Начальная цена контракта – 8,1 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Суда, длина которых составляет 62, 64 и 68 метров, находятся у острова Нечунаевский. Их трюмы частично забиты песком, что исключает возможность буксировки по воде.

Подрядчику предстоит поднять баржи, разработать проект утилизации, согласовать паспорта отходов IV класса опасности и разрезать металл на части для транспортировки. Работы нужно завершить до 15 декабря.

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