Полпред Серышев поздравил новосибирских железнодорожников с профессиональным днем

Железнодорожный транспорт остается одной из ключевых опор экономики страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с Днем железнодорожника. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпреда.

Серышев подчеркнул, что железнодорожный транспорт остается одной из ключевых опор экономики страны. Особую значимость магистрали имеют для Сибири – Транссиб и БАМ стали важнейшими этапами освоения восточных регионов.

– В настоящее время железная дорога продолжает выполнять стратегическую функцию, являясь основной транспортной артерией, связывающей европейскую часть России с Дальним Востоком. Надежность и безопасность перевозок ежедневно обеспечивают труженики самых разных профессий и специальностей, носящие общее гордое звание – железнодорожник, – сказал полпред СФО.

Он отметил, что перед отраслью сегодня стоят масштабные задачи: расширение сети, внедрение инноваций и формирование новых логистических маршрутов. Серышев пожелал работникам отрасли успехов, крепкого здоровья и благополучия.

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