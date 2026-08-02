Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расселение 99-летнего дома в Новосибирске

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту длительного нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Деревянное здание барачного типа 1927 года постройки признали аварийным еще в 2018 году, однако благоустроенное жилье жильцам до сих пор не предоставили. В доме отсутствуют централизованное отопление и санузлы, инженерные системы полностью изношены. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, сроки расселения неоднократно переносились.

Региональное Следственное управление СКР организовало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о промежуточных результатах и принятых решениях. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

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