В аэропорту Толмачево задерживается прилет 10 рейсов

Время опоздания самолетов варьируется, но в целом не превышает трех часов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 2 августа зафиксированы изменения в расписании – как минимум десять рейсов прибывают позже запланированного времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Задержки затронули рейсы из Москвы, Читы, Якутска, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Сочи и Краснодара. Время опоздания самолетов варьируется, но в целом не превышает трех часов.

Согласно данным пресс-службы Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в данных аэропортах отсутствуют. Авиасообщение с Новосибирском не приостанавливали.

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