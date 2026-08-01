В Новосибирске 13-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Дуси Ковальчук

Подростка доставили в больницу после столкновения двух автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Заельцовском районе Новосибирска вечером 1 августа произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

По предварительной информации, около 19:30 22-летняя водитель автомобиля Changan при повороте налево на регулируемом перекрестке возле дома № 248 по улице Дуси Ковальчук столкнулась со встречным автомобилем Kia Soul.

В результате аварии пострадала 13-летняя пассажирка Kia. Девочку доставили в медицинское учреждение, характер полученных травм уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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