В Бердске и Новосибирске установили охранные зоны у памятников природы

Площадь «Бердской лесной дачи» и «Дендрологический парк» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области установили охранные зоны у двух особо охраняемых природных территорий. В Бердске — у памятника природы «Бердская лесная дача». В Новосибирске — у «Дендрологического парка». Документ опубликовали на сайте правительства Новосибирской области.

Площадь охранной зоны «Бердской лесной дачи» составляет 56,1 гектара. Она расположена на территории города Бердска. Земельные участки у пользователей, владельцев и собственников не изымаются.

Охранная зона «Дендрологического парка» в Новосибирске имеет площадь 0,83 гектара. Для обеих территорий утверждены положения об охранных зонах.

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