В Новосибирской области в ДТП погиб семилетний мальчик

Ребенок попал под колеса автомобиля на трассе в Краснозерском районе. Фото: ГАИ Новосибирской области.

В Краснозерском районе Новосибирской области вечером 1 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 18:10 на 323-м километре автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил семилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть. До этого ребенок был пассажиром автомобиля Toyota Land Cruiser 200, остановившегося на встречной обочине.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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