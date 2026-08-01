В небе над Мочище впервые пролетел дирижабль

Воздушное судно появилось на авиафестивале «Вива Авиа» Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на аэродроме в Мочище впервые пролетел дирижабль. Воздушное судно стало одной из главных достопримечательностей авиационного праздника.

Дирижабль пролетел над аэродромом во время фестиваля «Вива Авиа». Для зрителей это стало неожиданным и зрелищным сюрпризом.

Ранее такие воздушные суда над Мочище не появлялись. Появление дирижабля вызвало живой интерес у гостей праздника.

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