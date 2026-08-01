Новый корпус лицея № 113 в Новосибирске готов на 62%

На стройплощадке продолжаются отделочные работы и благоустройство территории Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительная готовность нового корпуса лицея № 113 в Дзержинском районе Новосибирска достигла 62%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На объекте полностью завершены основные конструктивные работы в первом блоке. Строители возвели стены и перекрытия, выполнили кирпичную кладку, установили окна и витражи, смонтировали перегородки, завершили штукатурные работы и стяжку пола.

Во втором и третьем блоках завершены работы по возведению стен, колонн и перекрытий, смонтированы балки спортзала и актового зала, выполнена кладка наружных стен.

Сейчас на объекте продолжаются монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы, устройство фасада второго блока, прокладка наружных инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил ход строительства. Новый корпус возводят по нацпроекту «Молодежь и дети».

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