В Новосибирске спасатели вытащили из воды тонувшего 29-летнего мужчину

Во время спасения едва не пострадал отдыхающий, который первым попытался помочь Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На одном из водоемов Новосибирска спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы спасли тонувшего мужчину. Об этом пишет «МАСС».

Спасатели заметили в воде тонущего 29-летнего мужчину и сразу направились к нему на катере. До их прибытия помочь пострадавшему попытался отдыхающий на надувном матрасе.

Однако запаниковавший мужчина крепко схватился за своего спасителя, из-за чего оба могли уйти под воду.

Сотрудники МАСС бросили спасательный круг, за который ухватились оба мужчины, после чего подняли пострадавшего на борт катера.

Спасенный остался жив, его жизни ничего не угрожает. Доброволец, который первым пришел на помощь, не пострадал.

Спасатели напоминают, что неподготовленным людям опасно подплывать вплотную к тонущему человеку. В таких случаях лучше вызвать спасателей и использовать спасательный круг, веревку или другой предмет, который можно бросить пострадавшему.

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