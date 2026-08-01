Канадский форвард Энди Андреофф покинул ХК «Сибирь»

Клуб расторг контракт с лучшим снайпером последних сезонов по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

Андреофф дебютировал в КХЛ в составе новосибирского клуба в сезоне 2023/2024. По итогам двух сезонов он становился лучшим снайпером «Сибири», забросив 27 шайб в сезоне 2023/2024 и 22 шайбы в сезоне 2024/2025.

В межсезонье прошлого года форвард покинул команду, однако в январе 2026 года вновь вернулся в Новосибирск.

Всего за «Сибирь» Энди Андреофф провел 163 матча, в которых набрал 91 очко — забросил 58 шайб и отдал 33 результативные передачи.

В клубе поблагодарили хоккеиста за яркую игру и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

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