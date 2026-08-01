Более 2,3 тысячи жителей Новосибирской области пройдут лечение от гепатита С

С начала года заболевание выявили у 794 жителей региона Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в 2026 году лечение от гепатита С получат 2 306 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, благодаря федеральному финансированию число пациентов, получающих терапию, значительно выросло. Ранее за счет областного бюджета ежегодно лечились около 300-400 человек.

Полный курс лечения занимает от 12 до 16 недель. На сегодняшний день его уже завершили 894 жителя региона.

С 2025 года обследование на гепатит С включено в программу диспансеризации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Анализ проводится раз в 10 лет гражданам старше 25 лет.

За первое полугодие 2026 года в Новосибирской области выявили 794 новых случая гепатита С.

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