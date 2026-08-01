Новосибирские спасатели провели показательную спасоперацию с горящего судна

На празднике в честь Дня спасателя отработали тушение пожара и эвакуацию пассажиров. Фото: МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирске на Оби в честь Международного дня спасателя на воде прошла показательная спасательная операция. Сотрудники МЧС, МВД, Поисково-спасательной службы и МАСС продемонстрировали спасение людей с горящего судна. Вся операция заняла 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По легенде, у прогулочного катера в районе Октябрьского моста из-за замыкания начался пожар. Судно потеряло ход, корма горела, палуба наполнилась дымом. На борту были пассажиры. Один человек прыгнул за борт.

Первыми к месту прибыли экипажи линейного отдела МВД и ГИМС. Они блокировали район и перекрыли движение для гражданских судов.

Спасатели МАСС вытащили из воды «тонущего» с помощью круга и конца Александрова, оказали первую помощь и доставили на берег к скорой.

Катера ГИМС и Поисково-спасательной службы подошли к горящему судну и эвакуировали пассажиров. Пожарный катер МЧС потушил огонь с помощью лафетных стволов.

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