Посмертно награжден медалью «За безупречную службу» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб администратор Сузунского районного суда Сергей Захарьев. Он работал в суде с 2003 года, а в сентябре 2025 года ушел добровольцем на фронт. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Сергей Александрович Захарьев посвятил судебной системе более 20 лет. В сентябре 2025 года он принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб при выполнении боевых задач.

— Честь, доблесть, мужество и беззаветная преданность Родине — для него были не просто словами, а непоколебимой основой и смыслом жизни, — отметили в Управлении Судебного департамента.

Родственникам переданы слова соболезнования от руководства ведомства. Сергей Захарьев посмертно награжден медалью Судебного департамента «За безупречную службу».

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