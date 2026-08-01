В Новосибирске представили нового председателя Центрального районного суда

Марию Стебихову назначил президент Владимир Путин. Фото: Центральный районный суд Новосибирска.

В Новосибирске коллективу Центрального районного суда представили нового председателя. Им стала Мария Стебихова. Она назначена на должность указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Церемония прошла 31 июля с участием судей и госслужащих. Стебихова Мария Владимировна назначена председателем на 6-летний срок полномочий указом президента от 27 июля 2026 года.

В мероприятии приняли участие заместители председателя Новосибирского областного суда, представитель Совета судей и начальник Управления Судебного департамента. Они поздравили нового председателя, отметили ее многолетний опыт и высокий профессионализм.

— Желаем успехов в работе, поддержки коллектива для выполнения задач по обеспечению качественного правосудия, — сказали они.

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