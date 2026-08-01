Над Новосибирском пролетел истребитель Су-34

Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Мочище 1 августа в небе над городом пролетел боевой истребитель-бомбардировщик Су-34. Пролет состоялся в рамках показательной программы авиационного праздника.
Многофункциональный фронтовой истребитель Су-34 пролетел над областным центром. Жители и гости Новосибирска наблюдали за зрелищным полетом.
Пролет стал частью праздничной программы, которая прошла на аэродроме в Мочище.
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