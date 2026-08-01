На авиафестивале в Мочище парапланы подняли флаги России и Новосибирской области

Торжественная церемония открыла праздник неба Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на аэродроме в Мочище стартовал фестиваль «Вива Авиа». Торжественная церемония началась с поднятия флагов России и Новосибирской области.

Поднятие флагов стало символом открытия праздника, посвященного авиации и небу.

Гостей фестиваля ждут показательные выступления летчиков, выставка авиатехники и воздушные шоу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX