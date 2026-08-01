В Новосибирске прошел сильный ливень среди солнечного дня

Новосибирцы делятся кадрами необычной погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 1 августа случилось погодное чудо. При ярком солнце на город обрушился сильный ливень. Небо чистое, но с него льет как из ведра. Кадрами с КП-Новосибирск поделились новосибирцы.

Новосибирцы стали свидетелями редкого явления. В разгар солнечного дня неожиданно начался мощный дождь. Люди в соцсетях делятся кадрами этого необычного явления.

Пешеходы прятались под козырьками и в подъездах.

А в Новосибирске, тем временем, ливень и солнце

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