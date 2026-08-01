Россельхознадзор объяснил новосибирцам, как уничтожить борщевик

Борщевик доставляет много неприятностей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Борщевик - крайне неприятное растение, которое каждый год доставляет массу неприятностей жителям Новосибирской области. Как бороться с ним, объяснили в Россельхознадзоре: ведомство выпустило специальную методичку.

Советы специалистов таковы: весной и летом набо землю обработать гербицидами и перепахать, затем посеять клевер или люцерну. Во второй половине лета выросшие на нужном участке растения необходимо скосить, затем повторить обработку земли и засеять ее озимыми.

Но если земля находятся в водоохранной зоне, то травить борщевик нельзя: его придется скашивать каждые две недели.

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