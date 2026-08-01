Под Новосибирском двое мужчин жестоко избили сибиряка на глазах у прохожих

Расследованием дела занимается полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в субботу, 1 августа, в Искитиме двое мужчин жестоко избили сибиряка на глазах у прохожих. Очевидцы выложили кадры с потасовкой в группе «Инцидент Новосибирск».

Как говорят свидетели, мужчину были не только кулаками, но и дубинкой.

- Они его зарезали, вызовите полицию! - кричали местные жители

В каком состоянии сейчас пострадавший, информации пока нет. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

- В настоящее время сотрудники полиции проводятс проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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