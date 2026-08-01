Под Новосибирском двое мужчин жестоко избили сибиряка на глазах у прохожих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ночью в субботу, 1 августа, в Искитиме двое мужчин жестоко избили сибиряка на глазах у прохожих. Очевидцы выложили кадры с потасовкой в группе «Инцидент Новосибирск».
Как говорят свидетели, мужчину были не только кулаками, но и дубинкой.
- Они его зарезали, вызовите полицию! - кричали местные жители
В каком состоянии сейчас пострадавший, информации пока нет. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
- В настоящее время сотрудники полиции проводятс проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru