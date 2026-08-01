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НовостиПроисшествия1 августа 2026 5:59

В Новосибирске работник ломбарда украл деньги и украшения на 2,5 миллиона рублей

Он сбежал в другой регион
Татьяна СОЛОВОВА
Грабитель работал в ломбарде. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Грабитель работал в ломбарде. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске 19-летний сотрудник ограбил ломбард: об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сам ломбард находится на улице Солидарности: общая сумма ущербп, как заявило руководство ломбарда, составило более 2,5 миллионов рублей.

- На видео попал момент, как работник собрал в сумку золотые и серебряные украшения и забрал наличность из сейфа, после чего скрылся. Позднее, как выяснилось, он спешно покинул регион, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

На данный момент, известно, что парень ранее был судим за аналогичные преступления.

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