В Новосибирске полицейские накрыла подпольный цех по производству алкоголя

В Новосибирске полицияейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя, который находился в одном из складов на улице Станционной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полицейские обнаружили в цеху оборудование для производства алкоголя и около 1500 литров спиртосодержащей жидкости. По версии правоохранителей, изготавливал контрафактный алкоголь 54-местный житель - его уже задержали, и он признал свою вину. Как пояснили в полиции, раньше мужчина не был судим.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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