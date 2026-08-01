В Новосибирске полицейские накрыла подпольный цех по производству алкоголя

Изъятый алкоголь отправили на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске полицияейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя, который находился в одном из складов на улице Станционной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские обнаружили в цеху оборудование для производства алкоголя и около 1500 литров спиртосодержащей жидкости. По версии правоохранителей, изготавливал контрафактный алкоголь 54-местный житель - его уже задержали, и он признал свою вину. Как пояснили в полиции, раньше мужчина не был судим.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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