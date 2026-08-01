Верховный суд разрешил новосибирцам не возить полис ОСАГО с собой

Возить постоянно ОСАГО с собой водителя не нужно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выжное постановление вынес Верховный суд РФ: согласно ему, инспекторы ГИБДД обязаны самостоятельно проверять наличие ОСАГО у водителя по базам данных. А сам документ автомобилисту возить постоянно не нужно.

Почему Верховный суд принял такое решение? Туда обратился водитель из Свердловской области Михаил Лопатин. В октябре 2024 года его остановили инспекторы и оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса ОСАГО. Но у мужчины в тот момент была оформлена электронная страховка, и он решил оспорить штраф.

В итоге дело дошло до Верховного суда. Поскольку часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ применяется только тогда, когда у водителя есть лишь бумажный полис, а электронного нет, то суд встал на сторону автомобилиста. А это значит, что теперь, если у водителя есть электроннная версия полиса, то бумужную копию возить постоянно с собой не нужно.

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