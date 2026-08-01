В Новосибирске два мотоциклиста погибли в аварии с грузовиком

Авария произошла на Бердском шоссе. Фото: ГАИ Новосибирской области.

Ночью в пятницу, 31 июля, страшная авария произошла на Бердском шоссе: там в ДТП с грузовиком погибли двое мотоциклистов.

- В 23.50 водитель грузовика «Shacman» во время разворота столкнулся с двумя мотоциклами «BMW», которые ехали по встречной полосе, - пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Удар был такой силы, что оба мотоциклиста погибли от полученных травм на месте аварии. Девушка, которая была пассажиркой и ехала на одном из мотоциклов, выжила: врачи скорой помощи доставили ее в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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