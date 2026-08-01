77 миллионов мальков пеляди рыбхозяйства выпустили в новосибирские водоемы

В области выпустили в водоемы более 80 миллионов мальков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

77 миллионов мальков пеляди рыбхозяйства выпустили в водоемы Новосибирской области: об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела водных биологических ресурсов минсельхоза области Сергей Данильченко.

Всего за полгода в регионе было выловлено 4,9 тысяч тонн рыбы: в основном это сазан, карась, язь, окунь, щука, судак, пелядь, ротан.

Ведут рыбхозяйств и работу по заселению водоемов Новосибирской области молодняком. Более 80 миллионов мальков были выпущены в воду, большинство из них - 77 миллионов - это мальки пеляди.

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