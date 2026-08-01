Прилет 11 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Многие рейсы прилетят в Новосибирск с опозданием. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Утро субботы, 1 августа, началось с неприятных новостей для тех, кто приехал в аэропорт «Толмачево» : там задерживается прилет сразу 11 рейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

На 6,5 часов позже прилетит рейс из Сочи: не в 5.30, а в 12.09. Также задержится прилет рейсов из Москвы, Хабаровска, Антальи, Сианя, Кызыла, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, задерживается вылет рейса в Сочи на 7 часов: самолет должен был вылететь в 6.45, а сейчас время вылета перенесли на 13.50. Борт в Эльгу вылетит с опозданием на 8 часов - в 16.00 вместо 8.00. Также не отправятся вовремя рейсы из Новосибирска в Москву, Анталью.

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