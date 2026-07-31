Фразу «Барнаул — столица мира» зарегистрируют для города

Товарный знак планируют оформить для некоммерческого использования Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фразу «Барнаул — столица мира» зарегистрируют как товарный знак для некоммерческого использования. Такое решение приняли после встречи главы Барнаула Вячеслава Франка с дочерью писателя Сергея Орехова Евгенией Ореховой. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

В январе 2026 года Роспатент зарегистрировал фразу как товарный знак на имя предпринимательницы. Это вызвало общественный резонанс, а в июле Палата по патентным спорам полностью аннулировала правовую охрану знака.

По словам Евгении Ореховой, ее отец завещал, чтобы выражение принадлежало Барнаулу и его жителям. Власти города поддержали эту инициативу.

Сейчас рассматривается вариант регистрации товарного знака на муниципальное учреждение «Редакция газеты "Вечерний Барнаул"». Глава города поручил подготовить и направить соответствующую заявку в Роспатент.

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