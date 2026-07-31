В Саратове пройдут испытания теплосетей с отключением горячей воды в августе

Ограничения затронут жителей Заводского, Ленинского и Кировского районов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Саратове в начале августа продолжатся гидравлические испытания теплосетей. На время работ в нескольких районах города отключат горячую воду. Об этом пишет телеканал «Саратов 24».

По информации «Т Плюс», с 3 по 9 августа специалисты проверят сети от центральных тепловых пунктов на улицах Огородной, 87а и Южной, 36. С 5 по 11 августа испытания пройдут на сетях от ЦТП на улице Цветочной, 26/32 и Селекционном проезде, 6а.

Кроме того, с 3 по 16 августа проведут опрессовку трубопроводов от котельных на улице Буровой, 24 и Гвардейской, 3б.

На время работ горячее водоснабжение по ряду адресов будет приостановлено.

Жителей просят соблюдать меры безопасности: не приближаться к трубопроводам и тепловым камерам, не парковать автомобили рядом с объектами теплоснабжения и не заходить за ограждения в местах проведения работ.

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