В Петербурге готовят к открытию новое здание Кунсткамеры

В многофункциональном центре разместят фондохранилище, лаборатории и выставочные пространства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к вводу в эксплуатацию нового здания Кунсткамера. Об этом пишет «Петербург2».

Новое здание находится на Заповедной улице, 51. Его площадь составляет около 25 тысяч квадратных метров. Комплекс построили на месте недостроенного корпуса Института прикладной астрономии РАН.

После завершения технической приемки и оформления документов музей начнет перевозить коллекции и оборудовать помещения.

В новом центре разместят фондохранилище, лаборатории для реставрации и научных исследований, библиотеку, архив, читальные и выставочные залы. Также предусмотрены зоны открытого хранения экспонатов.

Для сотрудников планируют запустить служебный шаттл между историческим зданием Кунсткамеры и новым центром. Кроме того, городские власти должны проработать новые маршруты общественного транспорта.

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