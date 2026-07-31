Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2026 16:15

В Кузбассе осужденная за аферу с квартирой пенсионерки женщина избежала колонии

Женщине отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14 лет
Екатерина ХАЛИМОВА
Женщине отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14 лет

Женщине отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кузбасса, осужденная за мошенничество с квартирой пенсионерки, избежала немедленного лишения свободы. Об этом пишет Сiбдепо.

По данным объединенной пресс-службы судов Кузбасса, двое мошенников убедили жительницу Анжеро-Судженска продать единственную квартиру, пообещав купить ей другое, более комфортное жилье. После продажи недвижимости новое жилье потерпевшая так и не получила.

По данным суда, обвиняемые распорядились полученными 2,67 миллиона рублей по своему усмотрению.

Суд приговорил одного из фигурантов к шести годам колонии общего режима. Его сообщнице назначили четыре года лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных почти 2 миллиона рублей материального ущерба и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX