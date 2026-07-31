В Кузбассе осужденная за аферу с квартирой пенсионерки женщина избежала колонии

Женщине отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кузбасса, осужденная за мошенничество с квартирой пенсионерки, избежала немедленного лишения свободы. Об этом пишет Сiбдепо.

По данным объединенной пресс-службы судов Кузбасса, двое мошенников убедили жительницу Анжеро-Судженска продать единственную квартиру, пообещав купить ей другое, более комфортное жилье. После продажи недвижимости новое жилье потерпевшая так и не получила.

По данным суда, обвиняемые распорядились полученными 2,67 миллиона рублей по своему усмотрению.

Суд приговорил одного из фигурантов к шести годам колонии общего режима. Его сообщнице назначили четыре года лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных почти 2 миллиона рублей материального ущерба и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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