В Новосибирске 5-летнего мальчика сбил электровелосипед во дворе дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Центральном районе Новосибирска электровелосипед сбил пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
ДТП произошло 31 июля в 18:40 возле дома № 82 на улице Писарева. По предварительным данным, водитель электровелосипеда Velbox ехал по придомовой территории и наехал на пятилетнего пешехода.
В результате аварии ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работал экипаж ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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