В Новосибирске 5-летнего мальчика сбил электровелосипед во дворе дома

Ребенка с травмами доставили в больницу, обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Новосибирска электровелосипед сбил пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

ДТП произошло 31 июля в 18:40 возле дома № 82 на улице Писарева. По предварительным данным, водитель электровелосипеда Velbox ехал по придомовой территории и наехал на пятилетнего пешехода.

В результате аварии ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работал экипаж ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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