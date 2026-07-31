Жительница Новосибирской области отметила 103-летие

В Чулымском районе Новосибирской области 103-й день рождения отметила жительница села Шерстобитово Екатерина Савельева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чулымского района.
29 июля Екатерине Савельевой исполнилось 103 года. Она является ветераном труда и труженицей тыла.
С праздником именинницу поздравили глава Чулымского района Светлана Кудрявцева и первый заместитель главы района Елена Шумакова. Они пожелали ей здоровья, заботы близких и поблагодарили за многолетний труд.
Екатерине Ивановне передали поздравительные адреса от Президента России Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Также ей вручили благодарственное письмо и памятный подарок от администрации района.
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