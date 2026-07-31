Областной перинатальный центр Новосибирска закроют на три недели

Плановая санитарная обработка родильных домов и перинатальных центров проводится ежегодно для профилактики инфекций и подготовки помещений к дальнейшей работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Областной перинатальный центр в Новосибирске с 3 по 24 августа закроют на плановую санитарную обработку. В этот период пациенток будут направлять в другие роддома региона. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской областной больницы.

Плановая санитарная обработка проводится регулярно и необходима для поддержания безопасных условий для мам и новорожденных.

Если в период закрытия женщинам потребуется госпитализация или начнутся роды, их примут другие учреждения родовспоможения Новосибирска и Новосибирской области.

Областной перинатальный центр вновь откроется 25 августа и продолжит работу в обычном режиме.

По всем вопросам будущим мамам рекомендуют обращаться к лечащему врачу или в женскую консультацию.

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