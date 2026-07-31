Станцию метро «Площадь Маркса» временно закрывали в Новосибирске

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Станцию метро «Площадь Маркса» в Новосибирске временно закрывали по техническим причинам. Сейчас она работает в штатном режиме. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
О временном закрытии станции сообщили подписчики телеграм-канала «Анонимный Новосибирск». По громкой связи пассажиров предупредили, что станция закрыта по техническим причинам.
В пресс-службе Новосибирского метрополитена КП-Новосибирск подтвердили, что «Площадь Маркса» действительно закрывали по техническим причинам. В настоящее время станция вновь открыта и работает в обычном режиме.
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