Мужчину с судорогами госпитализировали с пляжа «Галечный» в Новосибирске

Спасатели напоминают, что при резком ухудшении самочувствия на отдыхе необходимо сразу обращаться за помощью и вызывать экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На пляже «Галечный» на Новосибирском водохранилище спасатели оказали помощь 43-летнему мужчине, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Днем на пляже мужчина почувствовал себя плохо. У него начались судороги, он потерял равновесие, упал на землю и стал звать на помощь.

Находившиеся рядом спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы быстро пришли на помощь, обеспечили безопасность пострадавшего и вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики приняли решение о срочной госпитализации мужчины. По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия могли стать последствия недавно перенесенной черепно-мозговой травмы.

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