Мужчину с судорогами госпитализировали с пляжа «Галечный» в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На пляже «Галечный» на Новосибирском водохранилище спасатели оказали помощь 43-летнему мужчине, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.
Днем на пляже мужчина почувствовал себя плохо. У него начались судороги, он потерял равновесие, упал на землю и стал звать на помощь.
Находившиеся рядом спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы быстро пришли на помощь, обеспечили безопасность пострадавшего и вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики приняли решение о срочной госпитализации мужчины. По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия могли стать последствия недавно перенесенной черепно-мозговой травмы.
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